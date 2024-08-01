ЕС собрался ограничить ввоз рыбы из России

Евросоюз рассмотрит ужесточение запрета на импорт морепродуктов из России. Решение может быть "упаковано" в новый пакет санкций против РФ.

Весной 2022 г. ЕС ввел запрет на поставки российских морепродуктов, икры и ракообразных. Некоторые страны Балтии настаивают на ограничениях для ввоза российской свежей рыбы и рыбных продуктов, приводит "Ъ" данные газеты Die Welt.

Любопытно, что примерно в то же время выяснилось, что санкции и контрсанкции между Россией и Евросоюзом не помешали увеличить объем поставок в ЕС российской рыбы на 18,7% в 2022 г. Также выросла и стоимость экспорта, при этом российская рыба продается со значительным дисконтом. Россия наряду с Китаем, Норвегией и США считается одним из основных поставщиков рыбной продукции в Европу, а Европа, в свою очередь, является одним из самых привлекательных рынков сбыта.