СМИ: Украина получила шесть F-16 от Нидерландов

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов, сообщила газета Times.

По данным источников издания, в скором времени новая партия F-16 поступит на Украину из Дании.

31 июля Bloomberg сообщил, что первая партия F-16 прибыла на Украину. По словам источников, количество истребителей "невелико". Представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить передачу американских истребителей F-16 Украине.

Газета Telegraph утверждает, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.