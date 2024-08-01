Уральца оштрафовали на 110 тысяч за удар по лицу полицейского

В уральском городе Верхняя Салда осужден водитель, применивший насилие к сотруднику ГИБДД. Мужчине назначен крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае этого года. Пьяный уралец управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При оформлении материала, находясь в патрульном автомобиле полиции, водитель публично оскорбил инспекторов ГИБДД.

Кроме этого, дебошир нанес удар кулаком по лицу одного из полицейских. В результате силовик испытал физическую боль.

С учетом тяжести преступления и личности виновного, Верхнесалдинский районный суд назначил ему штраф в 110 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, он подлежит оплате в течение 60 дней.