01 Августа 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Медикаменты и маскировочные сети передали в зону СВО жители Тюменской области 

Медикаменты и маскировочные сети передали в зону СВО жители Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Жизненно важные посылки поступили в гаубичный дивизион 73-й артиллерийской бригады. Препараты и масксети спасут жизни военнослужащих. В этом подразделении плечом к плечу служат бойцы из Тюменской области и Ямала.

Медик с позывным "Игла" с Ямала поблагодарил земляков за помощь.

"Спасибо жителям и администрации Тюменской области за поддержку наших бойцов. Все необходимое, что мы просили, нам предоставили. Вы очень сильно помогаете ребятам. Мы очень рады, что вы о нас не забываете".

Напомним, ранее 80 посылок с гуманитарной помощью для бойцов СВО собрали к 80-летию Тюменской области жители Ялуторовского района. В состав каждой вошли одежда, средства личной гигиены, сухофрукты и сладости. Письма с теплыми словами для военнослужащих написали школьники района.

Также с датами празднования 80-летия региона совпадает открытие выставки трофейной военной техники стран НАТО. Она откроется в Тюмени 5 августа. На выставке будет представлена техника, захваченная группировкой "Центр" в ходе специальной военной операции. В основной части выставки - подбитая военная техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Турции, на Украине и в других странах: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer.

Выставка трофеев будет работать ежедневно по 17 августа с 10.00 до 21.00, на площадке, расположенной по адресу Максима Горького, 66 (около торгового центра "Гудвин").

Теги: помощь, СВО, посылки


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