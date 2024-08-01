Медикаменты и маскировочные сети передали в зону СВО жители Тюменской области

Медикаменты и маскировочные сети передали в зону СВО жители Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Жизненно важные посылки поступили в гаубичный дивизион 73-й артиллерийской бригады. Препараты и масксети спасут жизни военнослужащих. В этом подразделении плечом к плечу служат бойцы из Тюменской области и Ямала.

Медик с позывным "Игла" с Ямала поблагодарил земляков за помощь.

"Спасибо жителям и администрации Тюменской области за поддержку наших бойцов. Все необходимое, что мы просили, нам предоставили. Вы очень сильно помогаете ребятам. Мы очень рады, что вы о нас не забываете".

Напомним, ранее 80 посылок с гуманитарной помощью для бойцов СВО собрали к 80-летию Тюменской области жители Ялуторовского района. В состав каждой вошли одежда, средства личной гигиены, сухофрукты и сладости. Письма с теплыми словами для военнослужащих написали школьники района.

Также с датами празднования 80-летия региона совпадает открытие выставки трофейной военной техники стран НАТО. Она откроется в Тюмени 5 августа. На выставке будет представлена техника, захваченная группировкой "Центр" в ходе специальной военной операции. В основной части выставки - подбитая военная техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Турции, на Украине и в других странах: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer.

Выставка трофеев будет работать ежедневно по 17 августа с 10.00 до 21.00, на площадке, расположенной по адресу Максима Горького, 66 (около торгового центра "Гудвин").