Обвиняемый в покушении на Прилепина признал вину, но не раскаялся

Гражданин Украины Александр Пермяков, которому вменяют покушение на писателя Захара Прилепина, полностью признал свою вину, но совершенно не раскаялся в том, что ему инкриминируют.

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по делу Пермякова, которому грозит пожизненное заключение. Вскоре материалы поступят для рассмотрения во Второй западный окружной военный суд, пишет "Ъ".

Напомним, 6 мая 2023 г. в результате теракта погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция.