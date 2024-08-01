По делу о мошенничестве задержан руководитель АО "Военторг"

Задержаны руководитель АО "Военторг" и бенефициар подконтрольных организаций из Северной Осетии. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на слова представителя МВД РФ Ирины Волк.

Дело возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.

Следователи считают, что в 2019-2022 годах руководитель и сотрудники АО "Военторг" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае и Псковской области заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" суммой 625 млн рублей, завысив цену товаров более чем на 400 млн рублей.

В рамках дела проведено 64 обыска, изъяты документы, флешки, телефоны. Допрошено более 30 свидетелей.