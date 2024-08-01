01 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

"Немузей мусора" в Екатеринбурге навсегда закрывает прием вторсырья

Екатеринбургский "Немузей мусора" прекращает свою работу в сфере сбора вторичного сырья от горожан. Об этом решении руководство проекта сообщает в социальных сетях.

"15 августа все баки для приема вторичного сырья будут демонтированы. Для приема остаются те фракции, которые мы используем в создании экспозиций: техника, провода, рентгеновские снимки, крышечки, а также вещи, которым можно дать вторую жизнь", - говорится в сообщении.

В эту субботу 3 августа пройдет последний день приема стекла - Glass Day. Затем каждую субботу в Немузее будут проходить тематические свопы в течение всего дня. При этом Компост Дэй остается без изменений.

По словам руководителя "Немузея мусора" Яны Трудковой, команда проекта продолжит заниматься выставками и мероприятиями, однако на поддержку сбора вторсырья финансов больше нет. Она также напомнила, что авторы проекта изначально хотели научить людей сортировать мусор, дав понять, почему это важно. Сегодня же в Екатеринбурге уже есть такая инфраструктура, у горожан есть опыт, а потому "Немузей мусора" может снять с себя эти обязательства, передает слова Трудковой "Ъ-Урал".

Теги: Екатеринбург, Немузей мусора, вторсырье, закрытие


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