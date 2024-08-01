В Москве рады посредничеству Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

Москва надеется, что в Киеве услышат аргументы папского посланника, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, который недавно приезжал на Украину в рамках мирной миссии, которую пытается вести Папа Римский Франциск.

"С самого начала украинского кризиса Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий", - прокомментировала визит официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российская сторона всегда с вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе Папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который еще совсем недавно в грубой форме отвергал посредничество святого престола", - отметила Захарова.

Москве импонирует то, что в Ватикане "признают несостоятельность так называемой формулы Зеленского" и настаивают на обязательном участии России в обсуждении урегулирования конфликта. "Остается только надеяться, что аргументы кардинала были услышаны", - передает РИА Новости.