На конкурсе "Мисс Екатеринбург-2024" началось голосование зрительских симпатий

Организаторы конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024" объявили о начале голосования зрительских симпатий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе конкурса, проголосовать можно на официальном сайте мисс-екатеринбург.рф. Голосование будет длиться до последнего выхода девушек на заключительном шоу. Фотосъемку участниц провел самый известный fashion-фотограф Екатеринбурга Игорь Усенко.

Напомним, 17 августа на Октябрьской площади столицы Урала состоится финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024". Победительница получит в подарок путевку на Мальдивы на двоих.

Ранее организаторы назвали имена участниц конкурса.