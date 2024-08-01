01 Августа 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Игорь Усенко

На конкурсе "Мисс Екатеринбург-2024" началось голосование зрительских симпатий

Организаторы конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024" объявили о начале голосования зрительских симпатий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе конкурса, проголосовать можно на официальном сайте мисс-екатеринбург.рф. Голосование будет длиться до последнего выхода девушек на заключительном шоу. Фотосъемку участниц провел самый известный fashion-фотограф Екатеринбурга Игорь Усенко.

Участницы конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024"(2024)|Фото: Игорь Усенко

Напомним, 17 августа на Октябрьской площади столицы Урала состоится финал общегородского конкурса красоты "Мисс Екатеринбург-2024". Победительница получит в подарок путевку на Мальдивы на двоих.

Ранее организаторы назвали имена участниц конкурса.

Теги: конкурс, участницы, голосование, Екатеринбург


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Ранее 02.07.2024 15:15 Мск Названы имена участниц конкурса "Мисс Екатеринбург-2024"
Ранее 10.06.2024 12:23 Мск Победительницу конкурса "Мисс Екатеринбург-2024" отправят на Мальдивы

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