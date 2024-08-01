В США заявили о скором обмене журналиста Гершковича, осужденного по делу о "шпионаже на Урале"

В эфире американского телеканала Fox news прозвучала информация о том, что осужденного на Урале журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича могут освободить по обмену.

Обмен должен состояться в течение суток, сообщил ведущий Fox News Трейс Галлахер со ссылкой на данные корреспондента телеканала по национальной безопасности Джеффри Гриффин. Данные об этом публикует РБК.

Ранее схожую информацию привели словенские СМИ. Словенский телеканал N1, партнер американского телеканала CNN в Словении, сообщил, что уже скоро может состояться крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Россия в рамках обмена может вернуть отбывающего срок в Германии Вадима Красикова, а США из РФ может быть выдан журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан (оба осуждены за шпионаж).

Reuters также пишет, что западные страны и Россия договорились о крупном обмене заключенными, и косвенным свидетельством может служить тот факт, что осужденных по резонансным делам вывезли из российских СИЗО и колоний. Среди таких осужденных якобы есть художница Александра Скочиленко, Лилия Чанышева* и Ксения Фадеева* (обе внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин* (признан Минюстом иноагентом), правозащитник Олег Орлов* (признан Минюстом иноагентом) и другие.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта 2023 года. Судебный процесс стартовал в конце июня 2024 года, а 17 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на площадке Совбеза ООН заявил, что вопрос о возможном обмене Гершковича обсуждается спецслужбами России и США. Следующее заседание по делу должно было состояться 13 августа, но затем его назначили на 18 июля. Буквально два дня суд завершил стадии судебного следствия, прений сторон и огласил свой приговор - 16 лет "строгача".