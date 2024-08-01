Россияне стали выбирать поход к врачу вместо самолечения

71,5% граждан России в случае физического недомогания предпочитают обращаться за помощью к медикам.

Как следует из опроса Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, зафиксирована тенденция к увеличению количества тех россиян, которые не занимается самолечением. По сравнению с 2008 годом таких людей стало больше на 14% и на 4% больше, чем в 2023 году. При этом доля тех, кто лечится самостоятельно с применением лекарств и народных средств, остается практически неизменной – речь идет даже о тех, кто при обращении в медицинские учреждения не всегда следует рекомендациям врачей и проходит полноценный курс назначений.

Причины такого поведения разнообразны, они могут быть связаны с высокой загруженностью россиян, когда им не хватает времени уделить достаточно внимания своему здоровью. Среди других причин – материальные трудности, особенно в случае дорогостоящего лечения. Как заявил директор НИИЦ ИОН РАНХиГС Андрей Покида, также существует фактор доверия врачу: когда пациент получает от медика скорее формальную помощь, тогда желание следовать его рекомендациям будет невелико.

Согласно исследованию, 4,6% респондентов ничего не предпринимают в случае заболевания или недомоганий. К ним относятся респонденты с хорошим состоянием здоровья, без хронических заболеваний - как правило, молодые люди. Другая группа – респонденты, полностью игнорирующие принципы здорового образа жизни; мужчины, занятые физическим трудом; граждане, демонстрирующие в принципе негативное отношение к системе российского здравоохранения и в целом к деятельности органов власти, сообщают "Ведомости".