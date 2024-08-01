01 Августа 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Из-за кадрового голода компании "вербуют" будущих сотрудников со школы

Летом российские компании вновь заявили о кадровом голоде.
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Кадры теперь надо готовить не со студенческой скамьи и не со старших классов. Крупные компании указали, что уже потратили на работу со школьниками и студентами миллионы рублей. Заместитель гендиректора "Фосагро" Сиродж Лоиков заявил, что за 10 лет существования корпоративной программы бесшовного образования от школы до трудоустройства компания вложила 6 млрд руб. и ежегодно продолжает тратить 500 млн руб.

Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев указал, что компания собирается выделить 210 млн руб. на софинансирование Передовой инженерной школы на базе Череповецкого государственного университета. Всего инвестиции "Северстали" в школы, ссузы и вузы составили за последние пять лет 237 млн руб.

Проблема заключается в том, что такие затраты не всегда окупаются – обучающихся по программам компаний школьников и студентов много, а работников в итоге мало. Так по программе "Фосагро-класс" в шести школах, расположенных в городах присутствия компании, в настоящее время учится 6 тыс. школьников. Проект существует 10 лет, за это время окончить школу успело 1300 детей, прошедших через "Фосагро-классы". Только половина из них сейчас учится в вузах, а из получивших диплом о высшем образовании устроилось на работу в компанию лишь 136 человек.

Похожая ситуация в Т-банке: с 2017 году через образовательные программы компании прошло более 30 тыс. студентов и школьников, а в кредитное учреждение устроилось только 4 тыс. человек, сообщают "Ведомости".

Безработица в России достигла рекордно низких величин — 2,6%, но и дефицит кадров нарастает. На нехватку влияет и провал в демографии, и уход в самозанятость многих специалистов, большая конкуренция на рынке труда между предприятиями. На "Иннопроме-2024" эксперты в области HR, чиновники и представители промышленного сектора признавали, что мы живем в эпоху глобальных перемен, и тема привлечения сотрудников и их удержания — это общая проблема, которую должны решать все вместе: и бизнес, и власть, и образовательная система.

Теги: кадровый голод, безработицы, работа


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