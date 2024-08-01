01 Августа 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В АКРА прогнозируют постепенное снижение инфляции в России

Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА прогнозирует на горизонте двух лет постепенное снижение инфляции до уровня, близкого к целевому.

В 2025 году диапазон составит 4-6%, в 2026 году – 3,5-5,5%. Как заявил директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрия Куликова, краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут снижаться в 2025–2026 годах, а ключевая ставка ЦБ РФ - до 7–8%. А цены на товары российского экспорта в иностранной валюте практически не изменятся в номинальном выражении.

При этом эксперты АКРА повысили прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7,5%. В начале июля они полагали, что инфляция по итогам текущего года снизится до 5,5-6,5%, а на горизонте года вернется к цели регулятора в 4%.

Потребность в росте бюджетных расходов может быть связана с условными обязательствами государства, с поддержкой финансового положения компаний госсектора и квазигоссектора, с потребностями ВПК, отметил Куликов. Тогда краткосрочные процентные ставки будут выше, чем в базовом сценарии, сообщает РИА Новости.

Теги: АКРА, инфляция, ключевая ставка, экономика, ЦБ РФ


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