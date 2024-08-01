Отношения Зеленского и Харрис являются непростыми

Отношения украинского лидера Владимира Зеленского и вице-президента США Камалы Харрис "никогда не были особенно теплыми".

Трудности начались, когда Харрис встречалась с Зеленским в Мюнхене на конференции по безопасности, менее чем за неделю до начала российской военной операции. На фоне нарастающей напряженности в отношениях с Москвой президент Украины просил Вашингтон ввести превентивные санкции против России и поставить Киеву вооружение. При этом Харрис отказала по обоим пунктам.

Вице-президент США присутствовала в июне 2024 года на саммите по установлению мира на Украине, но ее общение с Зеленским скорее являлось формальным, сообщает Time.

Напомним, Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией.