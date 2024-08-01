РАНХиГС: 60% респондентов чувствуют тревогу при планировании своей жизни

60% опрошенных россиян ощущают тревогу в связи с планированием жизни на ближайшие пять лет.

Как показал опрос Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС граждан, относящихся к средневозрастной когорте (35–65 лет), Сильное проявление негативного эмоционального фона фиксируется у 11% опрошенных. Свободными от ощущения тревожности чувствуют себя 40% участников исследования.

О стабильном материальном положении заявили 40% респондентов, 32% указали на позитивные изменения в этой сфере, 28% — на негативные. В течение ближайших двух лет 17% опрошенных ожидают ухудшения своих материальных возможностей, а 33% — улучшения.

Около 60% опрошенных затруднились с ответом, как будет складываться их жизнь в ближайшие пять лет. Треть считает, что в предстоящем пятилетии жизнь будет складываться "скорее успешно", противоположного мнения придерживаются 8% респондентов.

По словам экспартов, представления респондентов о жизненных перспективах на пять лет характеризуется "крайне высоким уровнем неопределенности". Это подчеркивает нестабильность благополучия людей среднего возраста, сообщает "Коммерсант".