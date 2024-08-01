В США не подтвердили передачу истребителей F-16 Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить передачу американских истребителей F-16 Украине.

"Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях", – заявил американский чиновник. При этом Кирби напомнил, что установленные сроки поставок истребителей – лето текущего года. По его словам, США не будут "подвергать их сомнению", сообщает РИА Новости.

Ранее Bloomberg сообщил, что первая партия F-16 прибыла на Украину

До этого издание The New York Times сообщило, что Украина в этом году сможет использовать не более десяти истребителей F-16 из-за нехватки пилотов.