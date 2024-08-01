Безработица в России обновила исторический минимум

Уровень безработицы в России среди граждан в возрасте от 15 лет в июне текущего года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора).

По данным материалов Росстата, показатель обновил минимум с 1991 года.

В июне численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 76,3 млн человек, из них 74,4 млн человек классифицировались как занятые, 1,9 млн человек — как безработные.

Среди безработных - женщин 49,2%, их уровень безработицы совпадает с уровнем безработицы мужчин (2,4%). Из 1,9 млн безработных 0,7 млн — это сельские жители, 1,2 млн — городские.

В среднем в апреле — июне уровень безработицы составлял 2,6%, то есть держался на уровне прежнего исторического минимума, сообщает Forbes.

"Безработица – 2,6%, этот показатель – реальность рынка труда. Потребность в кадрах – 2,4 млн человек. Нужны специалисты рабочих профессий, и это – вызов для сферы образования и работодателей. На портале "Работа в России" есть 2 млн вакансий", – заявил ранее глава Минтруда Антон Котяков.