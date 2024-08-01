ВВП России за полгода вырос на 4,7% в годовом выражении

За шесть месяцев текущего года показатель ВВП России вырос на 4,7% в годовом выражении.

Как следует из материалов Минэкономразвития РФ о ситуации в экономике, в июне ВВП превысил уровень 2023 года на 3%. По состоянию на 29 июля инфляция год к году замедлилась до 9,11%.

Уровень безработицы в июне обновил исторический минимум и составил 2,4% от рабочей силы. С начала года показатель в среднем держится на уровне 2,7%.

"Безработица – 2,6%, этот показатель – реальность рынка труда. Потребность в кадрах – 2,4 млн человек. Нужны специалисты рабочих профессий, и это – вызов для сферы образования и работодателей. На портале "Работа в России" есть 2 млн вакансий", – заявил ранее глава Минтруда Антон Котяков.