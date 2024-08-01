Кадыров заявил, что против ношения паранджи

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против ношения паранджи.

При этом глава региона раскритиковал требующих запретить хиджаб. "К нам приезжает много гостей разных вероисповеданий. Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших жителей. Мы призываем, не наказываем, а призываем надевать платки. Те, кто говорит, чтобы не надевали хиджабы, – это враги ислама. Мы против паранджи, которая лицо закрывает. Мы против этого", – заявил Кадыров, сообщают "Ведомости".

Дискуссия вокруг ношения никабов продолжается в России. Их запрещают даже в мусульманских странах, однако в РФ пока не торопятся, несмотря на резонансные происшествия, когда преступники носили именно эти атрибуты.