Власти предложили включить в пенсионный стаж граждан РФ периоды работы на Украине

Кабмин России внес на рассмотрение госдумы проект закона, который предлагает для определения права граждан на страховую пенсию и исчисления ее размера учитывать периоды работы на Украине с 1991 года до даты начала специальной военной операции.

Документ также предлагает включать в пенсионный стаж россиян периоды работы на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а в Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Если инициатива будет принята, пенсии граждан будут пересчитаны.

По данным на середину марта текущего года, более 1,35 млн жителей новых регионов РФ стали получателями федеральной страховой пенсии. Из них 1,1 млн человек начали получать выплаты еще в 2023 году, сообщают "Ведомости".

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2025 году состоится по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров.