Костромская область наращивает производство яиц - за 5 месяцев произведено более 417 млн штук

Птицеводство в Костромской области - одна из стабильно развивающихся отраслей сельского хозяйства. В регионе работают семь птицефабрик яичного направления и одна бройлерная, сообщили в пресс-центре администрации региона.

По данным регионального департамента агропромышленного комплекса, за пять месяцев 2024 года птицеводческие предприятия увеличили производство яйца. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 3,6%. Хозяйствами всех категорий произведено более 417 млн яиц.

Также птицеводческие предприятия увеличили поголовье кур-несушек на 16%. В настоящее время на фабриках региона содержится более 3,3 млн птиц.

Около 40% от общего производства яйца в регионе обеспечивает АО «Галичское по птицеводству». Также в числе крупнейших предприятий отрасли - Костромская, Сусанинская, Буйская птицефабрики и Нерехтский птицеводческий комплекс.

Как сообщает департамент АПК, обеспеченность яйцом в Костромской области в три раза превышает собственные потребности. Большой объем продукции реализуется за пределами области, что дает хозяйствам дополнительные возможности развития.

Развитию отрасли способствуют региональные меры поддержки. В рамках задач по обеспечению продовольственной безопасности, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым, производители получают субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, закупку племенного молодняка сельскохозяйственной птицы, возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования и др.

За последние пять лет отрасль птицеводства получила в виде мер поддержки более 120 млн рублей.

При поддержке администрации региона в сфере птицеводства реализуются крупные инвестпроекты. В создание дополнительных производственных мощностей «Галичское по птицеводству» инвестировало более 900 млн рублей. Комплексную модернизацию хозяйства проводит Буйская птицефабрика. Новое оборудование и технику приобретает предприятие ООО «Птицевод» в Шарье.