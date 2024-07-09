В Челябинской области четвертые сутки разыскивают подростка с ДЦП

В селе Бектыш Челябинской области четвертые сутки ищут 14-летнего мальчика с ДЦП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Челябинской области, возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего.

Мальчик проживал в городе Коркино. По версии следствия, утром, 6 июля, он находился в лесу. Родители мальчика оставили его в автомобиле, а сами ушли собирать грибы. Когда вернулись - ребенка в машине уже не было. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.



На месте происшествия работает следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты.



В настоящее время следователями СК России совместно с сотрудниками региональных ГУ МВД России и МЧС России и волонтерами проводятся масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения подростка.

"Комсомольская Правда" сообщает, что в машине подросток находился вместе с отцом, который куда-то отлучился на некоторое время. Дверь автомобиля была закрыта, открыто окно - предположительно юноша мог ускользнуть через него. У мальчика ДЦП, он находился на домашнем обучении.