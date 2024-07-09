Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную

Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщают РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Она объявлена в международный розыск в связи с тем, что скрылась от органов предварительного следствия.

Навальной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.