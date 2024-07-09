В Югре из колонии сбежал заключенный
В Югре из нижневартовской колонии №15 сбежал заключенный.
Мужчина был осужден за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта и отбывал наказание в колонии-поселении.
Сейчас его разыскивают. Особые приметы: рост – 175 см, тип лица – восточный, телосложение – среднее, волосы – темные, форма головы – овальная, форма лица – обычная, лоб – высокий, брови – средние, темные, глаза – карие, щеки – прямые, нос – большой, прямой, губы – тонкие, уголки губ прямые, подбородок – прямой.
До заключения проживал в Радужном.