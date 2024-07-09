Автобусы "Центра" возвращаются на улицы Сургута

Автобусы "Центра" возвращаются на улицы Сургута уже в среду, сообщает "Муксун" со ссылкой на директора предприятия Андрея Лупеева.

"Договор подписан. Завтра выезжаем на 61, 114, 115, 118 маршруты", — сказал руководитель предприятия и вновь поблагодарил сургутян и своих работников за оказанную поддержку.

Достичь договоренности между "Центром", "СПОПАТом" и сургутскими властями помог лично врио губернатора Руслан Кухарук. Компания должна была выехать по 61-му маршруту. С июля же поэтапно планировалось, что "Центру" отдадут еще какие-то маршруты. Всего транспортники бы вернули на улицы 33 автобуса.

В начале мая этого года ООО "Центр" не подписал продление договора с "СПОПАТ" (получило контракты на все городские перевозки). Причиной стало сокращение производственной программы, а также условие, позволяющее заказчику расторгнуть договор в любое время.

Руководство "СПОПАТа" неоднократно отмечало, что справится с дополнительной нагрузкой, однако по факту сургутяне ежедневно сообщали о проблемах с расписанием в автобусном движении.