Спрос на работников промышленности вырос за год на 83%

За год спрос на работников промышленности вырос на 83% (I полугодие 2024 года к аналогичному периоду 2023 года).

В свою очередь средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников увеличились на 14% и составили 64 588 рублей в месяц за полный рабочий день, такие данные приводит сервис "Авито Работа".

Производство стало самой массовой сферой деятельности — доля вакансий для промышленных работников за первое полугодие текущего года составила 20,6% от общего числа предложений о работе, причем эта цифра растет при сравнении год к году.

Часть работодателей пытается решить вопрос с помощью переобучения сотрудников. Так, минувшей зимой число вакансий с возможностью переобучиться и приобрести новую профессию выросло в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"При этом средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением повысились на 84% с зимы 2022-2023 года, составив 124 578 рублей в месяц за работу полный день. Чаще всего работодатели указывали возможность переобучения именно для рабочих и линейных профессий: в условиях дефицита кадров в промышленности и производстве компании готовы привлекать сотрудников из смежных сфер или начинающих специалистов", — комментирует Александр Сампетов, директор категории "Рабочие и линейные профессии" сервиса "Авито Работа".