Суд по делу о смерти маленького Далера перенесли на вторую половину июля

Дело об истязаниях и смерти 6-летнего Далера Бобиева из Екатеринбурга перенесли на 22 июля. Об этом сообщает адвокат стороны потерпевших Александр Дмитриенко.

Как передает его слова "КП-Екатеринбург", на сегодняшнее заседание не явился специалист по когнитивным технологиям. В связи с этим также будет подано ходатайство о назначении другого специалиста.

Напомним, недавно Свердловский областной суд оставил под арестом опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве Далера. Женщина будет находиться под стражей до конца августа. Позднее один из адвокатов по процессу заявил, что супруг Наумовой - Александр изначально знал о смерти мальчика и якобы сам наказал жене закопать тело.