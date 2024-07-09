В день иконы Тихвинской Божьей Матери 5 тысяч православных поздравили Ново-Тихвинский женский монастырь с 30-летием

Сегодня, в день иконы Тихвинской Божьей Матери, православные верующие собрались в одной из старшейших уральских обителей – Ново-Тихвинском женском монастыре, чтобы вместе встретить этот знаменательный праздник.

9 июля – это единственный день в году, когда верующие могут приложиться к главной святыне монастыря – чтимому списку иконы Тихвинской Божьей матери. Его доставили в Екатеринбург в 2008 году, но сама обитель была возрождена в 1994 году. Спустя 30 лет монастырь стал одним из самых намоленных мест на Урале, а своей красотой и благолепием он известен по всей России.

Праздничный день начался с богослужения в храме Александра Невского. Литургию в храме Александра Невского возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий и епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

После Божественной литургии вокруг храма прошел многочисленный крестный ход «во главе» со святым образом Пресвятой Богородицы, а затем и концерт с участием детско-юношеского коллектива «Свитилен» и хора Миссионерского института «Горлица».

За два дня монастырь посетили 5000 прихожан, в том числе первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, Председатель регионального Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Икона Тихвинской Божьей Матери считается символом становления Русского централизованного государства. Она была написана в Иерусалиме евангелистом Лукой и в V веке перевезена в Константинополь.

По преданию, икона чудом появилась в России — парящую над рекой Тихвинкой ее увидели местные рыбаки. Сияющая икона проплыла над ними и остановилась над водой. Явление иконы стало восприниматься как оставление Рима, утратившего благочестие, ради пребывания в Святой Руси.

Благодаря заступничеству Богородицы от шведов был освобожден Нижний Новгород и Тихвинский монастырь — икону обнесли вдоль стен обители, после чего захватчикам начало казаться, что их окружило несметное войско, и они отступили.

В годы Великой Отечественной войны икону вывезли из страны, но 20 лет назад, в 2004 году, вернулась в Россию. Спустя четыре года с иконы сделали чтимый список иконы и доставили его в Екатеринбург в Ново-Тихвинский монастырь у Зеленой Рощи.

Традиционно праздник проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.