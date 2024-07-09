Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере в Удмуртии

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере "Алые Зори" в Глазове (Удмуртия). Об этом сообщает информационный центр СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 8 июля с подозрением на острое пищевое отравление госпитализировано четверо школьников. Также признаки заболевания обнаружены еще у 24 детей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что из детского лагеря "Чагытай" в Тыве 31 школьник госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции. По данным республиканского Минздрава, один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасения не вызывает, еще трое лечатся амбулаторно.