На Урале бензовоз протаранил легковушку: пострадала девушка

На Среднем Урале произошло ДТП с участием бензовоза. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском областном управлении ГАИ, авария случилась сегодня на 7 км автодороги "подъезд к городу Верхняя Пышма". По предварительным данным, 51-летний водитель грузового автомобиля "Фритлайнер" (бензовоз с цистерной), двигаясь в сторону Верхней Пышмы, столкнулся с ехавшим впереди "Шевроле Авео" под управлением 38-летней женщины.

В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, пассажирка легковой машины, которая в момент удара не была пристегнута ремнем безопасности. В настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь. Остальные участники инцидента не пострадали.

Известно, что в момент ДТП бензовоз был пустой. Как отметили в Госавтоинспекции, угрозы взрыва нет. Сейчас выясняются все обстоятельства столкновения.