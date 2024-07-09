09 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика За рубежом
Фото: forumspb.com

Окружение Макрона против его поездки на саммит НАТО в Вашингтон

В окружении Эммануэля Макрона многие считают, что ему не стоит уезжать на три дня на саммит НАТО в Вашингтон, поскольку в это время победившие на парламентских выборах левые могут согласовать кандидатуру премьер-министра, с которым президенту будет очень трудно работать, пишет Le Figaro.

В Елисейском дворце заявили, что внутриполитическая ситуация не станет для Макрона препятствием и он все равно поедет на саммит в США.

Пока у партии Макрона есть шансы поучаствовать в согласовании правительства, но только если сам он будет участвовать в процессе. "Идет гонка на скорость. Поездка в Вашингтон на три дня, когда каждый день на счету, означает ставку на то, что левые не смогут прийти к соглашению. Если им это удастся, давление по его возвращении будет очень сильным", - говорит анонимный чиновник из окружения президента.

На внеочередных парламентских выборах, которые объявил сам Макрон, победили в итоге левые. Центристская партия Макрона заняла второе место, третье – у улььтраправых Марин Ле Пен. При этом ни одна партия не набирает большинства, достаточного для единоличного формирования правительства без альянсов с другими силами.

Теги: эммануэль макрон, нато, оппозиция, выборы


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