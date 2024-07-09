Украинский дрон атаковал маслодельный комбинат в Курской области

Украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области, в результате возник пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, никто из работников предприятия не пострадал. Возгорание ликвидирует бригада пожарной части.

В конце июня украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области. Погибли пять человек, из них два маленьких ребенка.