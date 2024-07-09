В Екатеринбурге появятся кадетские классы системы МЧС
Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев заключил соглашение с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым о развитии кадетских классов системы МЧС в уральской столице. Документ был подписано на международной выставке "Иннопром".
Как передает пресс-служба ведомства, документ предусматривает общую работу по вопросам повышения уровня подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности.
В кадетских классах ученикам будут преподавать оказание первой помощи пострадавшим, пожарную тактику, пожарную технику, военную подготовку и пожарно-строевую подготовку.
Соглашение вступило в силу со дня его подписания.