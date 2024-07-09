В Екатеринбурге появятся кадетские классы системы МЧС

Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев заключил соглашение с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым о развитии кадетских классов системы МЧС в уральской столице. Документ был подписано на международной выставке "Иннопром".

Как передает пресс-служба ведомства, документ предусматривает общую работу по вопросам повышения уровня подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности.

В кадетских классах ученикам будут преподавать оказание первой помощи пострадавшим, пожарную тактику, пожарную технику, военную подготовку и пожарно-строевую подготовку.

Соглашение вступило в силу со дня его подписания.