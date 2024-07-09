Владимир Якушев: Россия выстраивает экономическую кооперацию с надежными партнерами

В качестве ответа на санкционное давление Россия взяла курс на поиск новых торгово-промышленных связей, импортозамещение, достижение технологической независимости. Об этом 9 июля заявил полномочный представитель президента в УрФО, врио секретаря генсовета "ЕР" Владимир Якушев, который принял участие в главной стратегической сессии международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Тема сессии в этом году звучала как "Технологическое партнёрство: в центре внимания международного бизнеса". Спикерами стали премьер-министр Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и другие.

"За достаточно короткий промежуток времени мы достигли определенных успехов [в налаживании новых кооперационных связей], и это только начало пути. Особенно значимо, что мы идём по нему вместе с надёжными партнёрами со всего мира, видим перспективы совместной взаимовыгодной работы по самым разным направлениям", – прокомментировал тему главной сессии Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что благодаря активной межрегиональной и международной кооперации регионы Уральского федерального округа успешно реализуют проекты, значимые для экономики всей страны.

Также вместе с Михаилом Мишустиным полпред осмотрел экспозиции, представленные на выставке "Иннопром".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В 2024 году страной-партнером форума выступают ОАЭ. Ожидается, что участие примут свыше 45 тысяч человек и делегации из более 40 государств.