Глава Дагестана приехал в Сергокалинский район впервые после теракта в Махачкале и Дербенте

Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Сергокалинский район республики. Главу этого района Магомеда Омарова отправили в отставку после того, как стало известно об участии его сына в террористическом нападении на храмы и синагогу в Махачкале и Дербенте. Сын Омарова в результате сопротивления силовикам погиб.

После этого были задержаны остальные сыновья Омарова, накануне их освободили из-под ареста.

Самого Омарова тоже задержали. Сначала за мелкое хулиганство, но после того, как он отбыл административный арест – по подозрению в отмывании денег (речь шла о сумме в 700 тыс. руб.).