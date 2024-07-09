В МЧС призвали штрафовать сапсерферов, мешающих работе спасателей

Сапсерферов, мешающих работе спасателей, могут начать привлекать к административной ответственности, сообщили в ГУ МЧС столицы.

В скором времени может быть принят закон, регулирующий сапборды, в нем могут прописать административные штрафы, заявил старший госинспектор центра по маломерным судам главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров.

Он отметил, что по статистике в акватории становится больше тех, кто пользуется сапбордами, а люди, которые сдают их в аренду, часто не инструктируют клиентов.

"Нельзя ходить, вы мешаете тем же самым спасателям быстро прийти на помощь на воде", - приводит слова Кажурова РИА Новости.

В прошлом году в Челябинской области был одобрен законопроект, согласно которому вводятся штрафы за нахождение в воде на надувном матрасе, сапборде, виндсерфе без индивидуальных спасательных средств.