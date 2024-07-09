В Перми в экстрим-парке подростки получили травмы

В Перми в экстрим-парке во время катания на самокате 12-летний мальчик упал на бетонное покрытие площадки, получив травмы, также при аналогичных обстоятельствах пострадал еще один подросток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел 7 июля.

Подросткам потребовалась медицинская помощь. Местные жители ранее неоднократно сообщали о необходимости ремонта бетонных конструкций, ненадлежащее состояние которых является причиной получения детьми травм. Работы запланированы лишь на 2025 г.

В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.