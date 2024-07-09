Мосгорсуд оставил в силе арест уральского журналиста Колезева*

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на арест уральского журналиста Дмитрия Колезева*. Решение оставлено без изменений.

Напомним, в начале июня Басманный суд столицы по ходатайству следствия заочно заключил Колезева* под стражу по делу о распространении фейков о российской армии. Позже на арест журналиста была подана апелляция.

Как сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы, жалобу рассматривал Мосгорсуд. В итоге постановление Басманного райсуда об избрании меры пресечения оставлено без изменения, апелляция – без удовлетворения.

Напомним, также арест был наложен на российский счет Дмитрия Колезева*. Сам журналист, работавший в Екатеринбурге, уже давно покинул Россию.

*включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов