Ректора БФУ и его зама подозревают в присвоении 18 миллионов рублей

Ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете.

"Они подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые "благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников" присвоили свыше 18 млн руб.