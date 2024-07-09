Алиханов: Ключевая ставка в 16% - приемлемый уровень

Глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на главной сессии "Иннопрома" в Екатеринбурге, сообщил, что у экономики России есть большой запас прочности, который в итоге позволил ей расти – на 3,5% в 2023 г. и на 5,5% по итогам первого квартала 2024 г.

Уровень ключевой ставки в 16% Алиханов назвал приемлемым, хотя, по его словам, есть те, кто считает такой показатель высоким.

Ранее стало известно, что Центральный банк России больше не будет сдерживать повышение ключевой ставки на фоне ускоряющейся инфляции. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, на ближайшем заседании совета директоров 26 июля будет обсуждаться повышение ставки рефинансирования с текущих 16% до 17% или даже 18%.

"Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сказал Заботкин.

При этом ЦБ все еще заявляет о возможности возвращения инфляции к 4% к середине 2025 г. Сейчас инфляция, по словам Заботкина, "не желает замедляться".