ВС России уничтожили четыре HIMARS, подготовленных к удару по Крыму

Российские военные нанесли удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по Крыму, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, уничтожены четыре пусковые установки РСЗО и до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Кроме того, нанесен удар по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

8 июля российские военные уничтожили три пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня.

Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли. В Кремле заявили, что что непосредственная вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, повлечет за собой последствия.