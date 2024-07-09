Госдума во втором чтении одобрила введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Госдума во втором чтении приняла законопроект о налоговой реформе. Один из главных пунктов документа – прогрессивная шкала НДФЛ – не претерпел изменений с первого чтения. Документ был одобрен 408 голосами.

Основные поправки, внесенные ко второму чтению, выглядят так:

- пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% для IT-компаний до 2030 года;

- уточнения в части НДФЛ: увеличение до 18 тыс. руб. налогового вычета за сдачу нормативов ГТО; установление единого размера фиксированного НДФЛ для владельцев 5 и более КИК в сумме 25 млн руб.

- уточнение формулировок законопроекта, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики УСН с доходами до 60 млн руб., в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас.

- преобразование "курортного сбора" в "туристический налог": муниципалитеты самостоятельно будут определять необходимость его введения и размеры ставок; ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 и далее- не выше 5%)