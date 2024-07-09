В Екатеринбурге осудили последователей "Талибана"*, готовивших теракт в уральской столице

Участников террористической группы, последователей "Талибана"* признали виновными за подготовку теракта в Екатеринбурге в 2021 году.

Напомним, по данным следствия россиянин Абубакр Сангчаров и уроженец Таджикистана Сангинмурод Мусофиров создали террористическую ячейку, после чего привлекли туда Анваршоха Авезова, Нурали Дустова и Шахромджона Мусофирова и убедили устроить теракт "против иноверцев".

В штабе на улице Свердлова в Екатеринбурге они создали взрывчатку массой 3 кг, после чего расфасовали и оставили на хранение в нескольких точках уральской столицы.

Центральный окружной суд Екатеринбурга признал участников группировки виновными. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Сангачаров получил 25 лет лишения свободы, а Мусофиров - 24 года. Первые пять лет организаторы проведут в тюрьме, после чего отправятся отбывать наказание в колонии строгого режима.

Анваршоху Авезову дали 18 лет лишения свободы, Нурали Дустову - 17 лет, а Шахромджону Мусофирову - 16 лет.

*запрещенная в России террористическая организация