СМИ: В доме экс-депутата Госдумы Драганова прошли обыски

Обыски прошли в подмосковном доме экс-депутата Госдумы Валерия Драганова. Якобы, силовики силой выломали дверь, а позже вынесли из дома в Красногорске несколько коробок.

По данным Baza, самого Драганова дома в этот момент не было (он находился в Екатеринбурге), в здании находились жена и сын бывшего парламентария.

В Госдуме нулевых Драганов представлял "Единую Россию", в разное время являлся заместителем председателя ГД по промышленности, по энергетике, по бюджету и налогам. Также до 2008 году состоял в генсовете "Единой России", был членом правления РСПП и состоял в исполкоме РФС.

В 90-х работал в руководстве таможенной службы, затем - в руководстве "Русала" и "Автотора".