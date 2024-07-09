Головченко: Россия и Белоруссия реализуют 26 совместных импортозамещенных проектов

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая 9 июля в Екатеринбурге на главной пленарной сессии "Иннопрома", высоко оценил сотрудничество России и Белоруссии по разным направлениям в Союзном государстве.

Так, белорусские ученые и "Росатома" сотрудничают в сфере ядерной медицины. У стран есть стратегия развития до 2035 г., согласованы 26 импортозамещенных совестных проектов, которые будут реализованы в Белоруссии.

Результатом станет укрепление импортонезависимости Союзного государства, считает Головченко.