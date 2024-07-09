В Пермском крае закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля

В Верещагинском округе Пермского края закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля для детей, нуждающихся в длительном лечении, сообщает Properm.ru,

Вместо заведения хотят сделать обычную общеобразовательную школу. В школе учатся дети из разных городов края. Они поступили по медицинским показаниям и живут в интернате пять дней в неделю, получают пятиразовое питание, оздоровительные процедуры. Всего в заведении обучаются более 300 детей со всего края.

Их родители требуют сохранить учебное заведение, как есть, с его уникальным назначением.

В 2023 году уровень заболеваемости туберкулезом в Прикамье вырос (за 4 месяца 2023 года в Пермском крае заболело первичных 366 человек туберкулезом, а в 2022 году за те же 4 месяца было 266 человек).