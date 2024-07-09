На юге России без электричества остались более 300 тысяч человек

На юге России в Краснодарском крае и Ростовской области – начались отключения электричества. По данным Минэнерго России, отключения затронули более 325 тыс. человек. В министерстве связали ситуацию с "высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами".

В Краснодарском крае без электричества остаются 42 тыс. потребителей. В Ростовской области без электричества остаются 226 тыс. потребителей, введен график временного отключения.

"Энергетики в постоянном режиме ведут аварийно-восстановительные работы", - добавили в министерстве.

Отметим, что одновременно с наступлением "летних температурных максимумов" сегодня Ростовскую область атаковали беспилотники. В руководстве региона сообщили, что в результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелась электроподстанция.