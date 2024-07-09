"Автомобилист" объявил о переходе канадского нападающего, игравшего в НХЛ

В екатеринбургский ХК "Автомобилист" переходит канадский нападающий Ник Меркли. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Переход стал возможен в результате обмена на денежную компенсацию в "Динамо Минск". Односторонний контракт с 27-летним форвардом заключен на 2 года. Соглашение "Автомобилиста" с игроком рассчитано до 31 мая 2026 года.

Ник имеет опыт выступления в НХЛ, где играл за такие команды, как Arizona Coyotes, New Jersey Devils и San Jose Sharks. В заокеанской лиге он провел 41 матч и набрал 15 (4+11) очков.

С сезона-2022/2023 выступал в КХЛ за "Динамо Минск". За два сезона Меркли провел 143 матча и набрал 79 (40+39) очков, в том числе в плей-офф Кубка Гагарина – 11 матчей и 7 (4+3) очков при показателе полезности +2.

Напомним, ранее в ХК "Автомобилист" раскрыли планы подготовки к предстоящему сезону-2024/25.