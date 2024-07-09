Мишустин: Широкая автоматизация повышает производительность труда и благосостояние россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая 9 июля в Екатеринбурге на главной пленарной сессии "Иннопрома", сообщил, какую роль играет в экономике страны автоматизация.

Более широкое применение средств автоматизации напрямую влияет на повышение производительность труда, благосостояние граждан, считает премьер-министр. По его словам, надо пересмотреть подходы к образованию, убрав те, которые не соответствуют бизнесу. К 2030 г. предприятиям нужны 1,7 млн специалистов.

Напомним, по прогнозу компании "Яков и партнеры", дефицит рабочих кадров к 2030 г. достигнет 2-4 млн человек: от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн — высшей квалификации. По мнению экспертов, решением проблемы может являться только кардинальное повышение производительности труда.