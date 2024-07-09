Мишустин: Несмотря на внешнее давление, экономика России выстояла

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Екатеринбурге на главной пленарной сессии "Иннопрома", сообщил, что товарооборот России и ОАЭ составляет почти 1 трлн руб. Отрасли экономики России, несмотря на внешнее давление, выстояли.

Мишустин назвал Екатеринбург "индустриальным сердцем Урала", а выставку "Иннопром" – местом для заключения контрактов и обсуждения перспектив развития различных отраслей экономики. Товарооборот России и главного партнера на "Иннопроме", ОАЭ, приблизился к 1 трлн руб.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о готовности создавать полноформатные технологические и промышленные партнерства. Тут Мишустин привел деятельность Союзного государства, сотрудничества России и Белоруссии, сказав, что вырос товарооборот между странами.

Углубление международного сотрудничества важно сейчас, в период формирования многополярного мира, считает премьер-министр. Отрасли экономики России, несмотря на внешнее давление, выстояли.